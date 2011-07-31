Армандо Лосано - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Армандо
|Фамилия
|Лосано
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барселона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2011
|73' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Барселона (Барселона)