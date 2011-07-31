Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Армандо Лосано - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Армандо
    Фамилия Лосано
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барселона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2011 73' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Барселона (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11