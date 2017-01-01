Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
ПСВ
Алассан Плеа
Статистика
€ 2,50 млн
Алассан Плеа - статистика
ПСВ
10 марта 1993 (33), Лилль
#14 | Нападающий
180 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
1
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
11
Фото
Федотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
6
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
66
Видео
Акинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
2
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
16
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
11
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+