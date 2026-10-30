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Ирландия. Премьер Дивизион
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Шэмрок Роверс
Арон Грин
Статистика
€ 50 тыс
Арон Грин - статистика
Шэмрок Роверс
2 января 1990 (36)
#9 | Нападающий
181 см
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
61' - 90'
71'
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
12.10.2026
Богемианс
80' - 90'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Ирландия. Премьер Дивизион 2025
Лига конференций 2025/2026
Ирландия. Премьер Дивизион 2024
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
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Лига чемпионов 2022/2023
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Шэмрок Роверс
3 : 1
04.08.2026
Эгнатия
1' - 58'
41'
57'
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