Арон Грин - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1990 (33 года)
|Рост
|181
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Грин
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 января 1990 (33 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|64' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|1' -79'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|1' -81'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|55' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)
|78'