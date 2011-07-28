Гэвин Пирс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Гэвин
|Фамилия
|Пирс
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1985 (37 лет)
|Имя
|Гэвин
|Фамилия
|Пирс
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 ноября 1985 (37 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2011
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Слиго Роверс (Слиго)