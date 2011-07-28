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    Гэвин Пирс - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Гэвин
    Фамилия Пирс
    Команда Слиго Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слиго Роверс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2011 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Слиго Роверс (Слиго)
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