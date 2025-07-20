Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Португалия. Примейра 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012