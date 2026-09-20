Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Алан Патрик - статистика

Интернасьонал
13 мая 1991 (35), Сан-Паулу
#10 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 76'
16'
52'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
22
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сан-Паулу
1 : 0
20.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
1' - 76'
16'
52'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 81'
80'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
51'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
1' - 89'
4'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
2
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
4
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
3
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
7
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+