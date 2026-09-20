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Команды
Брест
Кенни Лала
Статистика
€ 1,50 млн
Кенни Лала - статистика
Брест
3 октября 1991 (34)
#70 | Защитник
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 22'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ле Ман
2 : 2
22.08.2026
Брест
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
0 : 1
13.09.2026
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 22'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 2
29.08.2026
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
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2 : 2
22.08.2026
Брест
1' - 90'
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