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Алан Пулидо
Статистика
Алан Пулидо - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1991 (35), Сьюдад Виктория
#9 | Нападающий
175 см
Мексика
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Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
США. МЛС 2023
Лига чемпионов 2016/2017
Греция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
31
7
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
20.10.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Канзаc Сити
0 : 3
06.10.2024
Лос-Анджелес
1' - 77'
США. МЛС, 45 тур
Сент-Луис
3 : 1
29.09.2024
Канзаc Сити
78' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
0 : 2
22.09.2024
Миннесота Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Канзаc Сити
4 : 1
19.09.2024
Колорадо
1' - 59'
8, 49'
США. МЛС, 41 тур
Сиэтл
2 : 0
16.09.2024
Канзаc Сити
1' - 58'
США. МЛС, 40 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
08.09.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
55'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
3 : 0
25.08.2024
Орландо Сити
62' - 90'
90'
США. МЛС, 36 тур
Канзаc Сити
1 : 1
21.07.2024
Сент-Луис
64' - 90'
73'
США. МЛС, 35 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
18.07.2024
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
1 : 2
14.07.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
57'
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
3 : 2
08.07.2024
Даллас
1' - 59'
США. МЛС, 31 тур
Колорадо
2 : 1
05.07.2024
Канзаc Сити
46' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Канзаc Сити
2 : 0
30.06.2024
Остин
1' - 79'
45'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 2
16.06.2024
Канзаc Сити
1' - 61'
США. МЛС, 24 тур
Канзаc Сити
2 : 1
09.06.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
02.06.2024
Канзаc Сити
64' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
1 : 2
30.05.2024
Ванкувер Уайткепс
58' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
2 : 1
26.05.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
63'
США. МЛС, 19 тур
Остин
3 : 2
19.05.2024
Канзаc Сити
1' - 63'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 2
12.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 74'
США. МЛС, 16 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.05.2024
Канзаc Сити
1' - 75'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Канзаc Сити
1' - 83'
38'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 3
21.04.2024
Сент-Луис
1' - 90'
17'
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
3 : 3
07.04.2024
Портленд
71' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
2 : 3
24.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
2 : 1
17.03.2024
Сан-Хосе
1' - 87'
29'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
10.03.2024
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 1
03.03.2024
Филадельфия Юнион
1' - 80'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
25.02.2024
Канзаc Сити
1' - 59'
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