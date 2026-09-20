Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Гансо - статистика

Флуминенсе
12 октября 1989 (36)
#10 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
59' - 90'
76'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Платенсе
2 : 1
16.09.2026
Флуминенсе
1' - 79'
63'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
72' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 0
09.09.2026
Платенсе
1' - 60'
31'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 60'
45'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
19
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
59' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 3
30.08.2026
Флуминенсе
1' - 60'
45'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
0 : 0
30.07.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
27.07.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 0
24.05.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
17.05.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 1
27.04.2026
Шапекоэнсе
79' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
7' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
05.04.2026
Флуминенсе
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.03.2026
Атлетико Паранаэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Палмейрас
2 : 1
26.02.2026
Флуминенсе
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
1 : 1
06.02.2026
Флуминенсе
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.01.2026
Гремио
78' - 90'
Главные новости
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
1
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
3
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
3
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
3
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
4
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
14
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+