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Даниил Авдюшкин
Статистика
Даниил Авдюшкин - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1993 (32)
#20 | Вратарь
195 см | 88 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0 : 0
28.03.2021
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1 : 0
20.03.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3 : 1
14.03.2021
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0 : 1
10.03.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1 : 2
29.11.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0 : 1
21.11.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Иртыш
2 : 2
07.11.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3 : 2
24.10.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0 : 0
17.10.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
23.09.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0 : 4
19.09.2020
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
13.09.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 0
05.09.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
30.08.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1 : 2
12.08.2020
Чертаново
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 0
08.08.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.08.2020
Енисей
Был в запасе
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