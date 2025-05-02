Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петар Филипович - статистика

Завершил карьеру
14 сентября 1990 (36), Гамбург
#5 | Полузащитник
Хорватия | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грацер
26
1
0
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
1' - 67'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Хартберг
1 : 1
25.04.2025
Грацер
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
22.04.2025
Хартберг
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия К
0 : 0
19.04.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 0
12.04.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
ЛАСК
1 : 0
05.04.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
0 : 0
29.03.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Грацер
1 : 2
09.03.2025
Штурм
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Грацер
1 : 2
01.03.2025
Аустрия
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия К
4 : 2
22.02.2025
Грацер
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Грацер
0 : 0
16.02.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Альтах
1 : 2
08.02.2025
Грацер
1' - 90'
45'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 4
30.11.2024
Вольфсберг
1' - 89'
71'
89'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
1 : 2
24.11.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
2 : 1
09.11.2024
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Зальцбург
0 : 0
02.11.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
1 : 1
27.10.2024
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
05.10.2024
Грацер
1' - 90'
90'
90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
2 : 2
17.08.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
73'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
10.08.2024
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
2 : 3
02.08.2024
Зальцбург
1' - 74'
Главные новости
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
2
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
3
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
3
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
3
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+