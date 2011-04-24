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    Эван Шевалье - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Эван
    Фамилия Шевалье
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2011 74' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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