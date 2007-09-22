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    Седрик Барбоса - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Седрик
    Фамилия Барбоса
    Команда Эвиан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 марта 1976 (47 лет)
    Рост 179
    Вес 67
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 7 2 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2008 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    12.04.2008 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    15.03.2008 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Ницца (Ницца)
    16.02.2008 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    20.10.2007 1' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Метц (Метц)
    06.10.2007 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Страсбур (Страсбур)
    22.09.2007 1' -90' Кан (Кан) 1:2 Метц (Метц)
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