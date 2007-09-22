Седрик Барбоса - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Барбоса
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1976 (47 лет)
|Рост
|179
|Вес
|67
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Барбоса
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1976 (47 лет)
|Рост
|179
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|7
|2
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|12.04.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|15.03.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|16.02.2008
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|20.10.2007
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Метц (Метц)
|06.10.2007
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.09.2007
|1' -90'
|Кан (Кан)
|1:2
|Метц (Метц)