Энтони Скарамоццино - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скарамоццино
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Скарамоццино
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ницца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2007
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Ницца (Ницца)