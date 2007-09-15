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    Энтони Скарамоццино - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Энтони
    Фамилия Скарамоццино
    Команда Эвиан
    Состав Основной
    Родной город Ницца
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2007 1' -90' Осер (Осер) 2:0 Ницца (Ницца)
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