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    Никита Гиголаев - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Гиголаев
    Команда МИТОС
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    МИТОС 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2016 77' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
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