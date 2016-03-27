Никита Гиголаев - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гиголаев
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гиголаев
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2016
|77' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)