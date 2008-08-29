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    Евгений Аверьянов - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Аверьянов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 1979 (43 года)
    Рост 190
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:4 Урал (Екатеринбург)
    29.08.2008 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 0:0 Урал (Екатеринбург)
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