Иван Лукьянов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лукьянов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лукьянов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|76' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|87'