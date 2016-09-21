Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иван Лукьянов - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Лукьянов
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 76' -90' Мордовия (Саранск) 1:2 Анжи (Махачкала)
    87'
    • Читайте нас: 
    11