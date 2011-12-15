Талал Аль-Блуши - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Талал
|Фамилия
|Аль-Блуши
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аль-Джахра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Талал
|Фамилия
|Аль-Блуши
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аль-Джахра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Садд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -65'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Аль-Садд (Доха)