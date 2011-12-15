Везам Ризик - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Везам
|Фамилия
|Ризик
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кувейт-Стадт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Везам
|Фамилия
|Ризик
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кувейт-Стадт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Садд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Аль-Садд (Доха)