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    Везам Ризик - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Везам
    Фамилия Ризик
    Команда Аль-Жаиш
    Состав Основной
    Родной город Кувейт-Стадт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 февраля 1981 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Садд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Аль-Садд (Доха)
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