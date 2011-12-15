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    Ибрагим Маджид - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Ибрагим
    Фамилия Маджид
    Команда Аль-Садд
    Состав Основной
    Родной город Кувейт-Стадт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Садд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Аль-Садд (Доха)
    62'
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