Ибрагим Маджид - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Маджид
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кувейт-Стадт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Имя
|Ибрагим
|Фамилия
|Маджид
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кувейт-Стадт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Садд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Аль-Садд (Доха)
|62'