Марк Пужоль - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|168
|Вес
|75
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андорра-ла-Велья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|168
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|87' -90'
|Андорра
|1:1
|Латвия
|22.09.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра
|14.06.2022
|Был в запасе
|Молдавия
|2:1
|Андорра
|10.06.2022
|1' -90'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|06.06.2022
|Был в запасе
|Андорра
|0:0
|Молдавия
|03.06.2022
|Был в запасе
|Латвия
|3:0
|Андорра