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    Марк Пужоль - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Пужоль
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Родной город Андорра-ла-Велья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1982 (40 лет)
    Рост 168
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 87' -90' Андорра 1:1 Латвия
    22.09.2022 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Андорра
    14.06.2022 Был в запасе Молдавия 2:1 Андорра
    10.06.2022 1' -90' Андорра 2:1 Лихтенштейн
    06.06.2022 Был в запасе Андорра 0:0 Молдавия
    03.06.2022 Был в запасе Латвия 3:0 Андорра
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