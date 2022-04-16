Серикжан Мужиков - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Серикжан
|Фамилия
|Мужиков
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1989 (33 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Серикжан
|Фамилия
|Мужиков
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|9
|4
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|54' -90'
|Акжайык (Уральск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|82'
|02.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|17'
|14.09.2022
|1' -73'
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|30'
|05.09.2022
|1' -74'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|27.08.2022
|1' -70'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|69'
|21.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|26.06.2022
|68' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|79' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Каспий (Актау)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)