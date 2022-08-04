Гурам Кашия - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Гурам
|Фамилия
|Кашия
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Гурам
|Фамилия
|Кашия
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:2
|Слован
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|108'
|04.08.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)
|73'