|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|25.08.2012
|1' -76'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.08.2012
|49' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.08.2012
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|56'
|27.07.2012
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|58'
|21.07.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|4:2
|Ахмат (мол) (Грозный)