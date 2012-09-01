Никита Дубчак - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Кириллович
|Фамилия
|Дубчак
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Никита
|Отчество
|Кириллович
|Фамилия
|Дубчак
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2012
|1' -27'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.11.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|03.11.2012
|1' -63'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.10.2012
|1' -62'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.10.2012
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.10.2012
|1' -81'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|28.09.2012
|1' -76'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.09.2012
|1' -59'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|14.09.2012
|1' -52'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Рубин (мол) (Казань)
|01.09.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|24.08.2012
|1' -80'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.08.2012
|1' -72'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|11'
|27.07.2012
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)