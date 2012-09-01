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    Никита Дубчак - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Кириллович
    Фамилия Дубчак
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1993 (29 лет)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2012 1' -27' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    18.11.2012 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:3 Локомотив (мол) (Москва)
    03.11.2012 1' -63' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    25.10.2012 1' -62' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Амкар (мол) (Пермь)
    20.10.2012 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    05.10.2012 1' -81' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Академия Кубань (Краснодар)
    28.09.2012 1' -76' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:3 Локомотив (мол) (Москва)
    21.09.2012 1' -59' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    14.09.2012 1' -52' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Рубин (мол) (Казань)
    01.09.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:3 Спартак М (мол) (Москва)
    24.08.2012 1' -80' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    03.08.2012 1' -72' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:5 Локомотив (мол) (Москва)
    11'
    27.07.2012 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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