Никита Самохвалов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Самохвалов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Самохвалов
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)