Ярослав Овсянников - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Овсянников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Овсянников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)