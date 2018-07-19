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    Арсен Бегларян - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Арсен
    Отчество Абрамович
    Фамилия Бегларян
    Команда Улисc
    Состав Основной
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиепая 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 1:2 Лиепая (Лиепая)
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