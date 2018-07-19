Арсен Бегларян - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Абрамович
|Фамилия
|Бегларян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Абрамович
|Фамилия
|Бегларян
|Команда
|Улисc
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|1:2
|Лиепая (Лиепая)