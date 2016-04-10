Павел Дронов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Павел
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Дронов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Павел
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Дронов
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)