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    Павел Дронов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Павел
    Отчество Игоревич
    Фамилия Дронов
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 марта 1993 (29 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦРФСО 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
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