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    Ислам Давлетукаев - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Ислам
    Отчество Элиевич
    Фамилия Давлетукаев
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1994 (29 лет)
    Рост 170
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 2:2 Терек-2 (Грозный)
    14.09.2015 89' -90' Терек-2 (Грозный) 3:0 Алания (Владикавказ)
    28.07.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
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