Ислам Давлетукаев - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Элиевич
|Фамилия
|Давлетукаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Имя
|Ислам
|Отчество
|Элиевич
|Фамилия
|Давлетукаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|14.09.2015
|89' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)