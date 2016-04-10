Сергей Ревякин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Ревякин
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Ревякин
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)