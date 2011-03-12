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    Энтони Бова - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Энтони
    Фамилия Бова
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1990 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2011 82' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Брест (Брест)
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