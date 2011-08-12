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    Радомир Пономарев - статистика

    #79 | Защитник
    Имя Радомир
    Фамилия Пономарев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Кубань 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2011 90' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
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