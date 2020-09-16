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    Иван Князев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Князев
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2020 1' -90' Звезда (Пермь) 0:1 Сочи (Сочи)
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