Иван Князев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Князев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Князев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|1' -90'
|Звезда (Пермь)
|0:1
|Сочи (Сочи)