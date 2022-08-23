Алекс МакКарти - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гюлдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|МакКарти
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гюлдфорд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|1' -90'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)