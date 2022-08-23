Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алекс МакКарти - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Алекс
    Фамилия МакКарти
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Гюлдфорд
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 декабря 1989 (33 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11