Сослан Таказов - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Таказов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Сослан
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Таказов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)