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Италия. Серия B
Команды
Падова
Джанлука Капрари
Статистика
€ 600 тыс
Джанлука Капрари - статистика
Падова
30 июля 1993 (33), Рим
#10 | Нападающий
171 см
Италия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
60' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 57'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 59'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
1' - 70'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
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Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
1 : 0
12.09.2026
Асколи
60' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 57'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 59'
Италия. Серия В, 1 тур
Пиза
0 : 1
23.08.2026
Падова
1' - 70'
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