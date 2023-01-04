Джанлука Капрари - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Капрари
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|171
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€ 10,00
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|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Капрари
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 83'
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|67'
|26.02.2023
|1' - 75'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|25
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -83'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|67'
|26.02.2023
|1' -75'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|78'
|29.01.2023
|1' -70'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|69'
|22.01.2023
|1' -80'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|60'
|14.01.2023
|1' -84'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|19' 55' 22'
|07.01.2023
|88' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|1' -77'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|73' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|1' -63'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|46' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|1' -66'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|1' -60'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -56'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|1' -83'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|67'
|18.09.2022
|1' -69'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -59'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -70'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|1' -63'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|32'
|21.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|38'
|13.08.2022
|1' -64'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)