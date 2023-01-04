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    Джанлука Капрари - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Джанлука
    Фамилия Капрари
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июля 1993 (29 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 83' Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    67'
    26.02.2023 1' - 75' Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 25 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -83' Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    67'
    26.02.2023 1' -75' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    78'
    29.01.2023 1' -70' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    69'
    22.01.2023 1' -80' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    60'
    14.01.2023 1' -84' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    19' 55' 22'
    07.01.2023 88' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -77' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 73' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 1' -63' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 46' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 1' -66' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 1' -60' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -56' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 1' -83' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    67'
    18.09.2022 1' -69' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -59' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -70' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 1' -63' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    32'
    21.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    38'
    13.08.2022 1' -64' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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