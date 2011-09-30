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    Предраг Мийич - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Предраг
    Фамилия Мийич
    Состав Без клуба
    Родной город Забаль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2011 46' -90' 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
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