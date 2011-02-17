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    Ставрос Цукалас - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Ставрос
    Фамилия Цукалас
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1988 (34 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2011 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 ПАОК (Салоники)
    17.02.2011 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:1 ЦСКА (Москва)
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