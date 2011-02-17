Ставрос Цукалас - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Ставрос
|Фамилия
|Цукалас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Ставрос
|Фамилия
|Цукалас
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2011
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|17.02.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|ЦСКА (Москва)