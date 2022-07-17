Андреас Бьелланд - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Бьелланд
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ведбек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1988 (34 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Бьелланд
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ведбек
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 70'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -70'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|28.08.2022
|1' -64'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.08.2022
|1' -56'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|47'
|05.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|40'
|01.08.2022
|1' -78'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|28'
|25.07.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -35'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)