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Андреас Бьелланд
Статистика
Андреас Бьелланд - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1988 (38), Ведбек
#6 | Защитник
188 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 1
03.11.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Люнгбю
0 : 0
20.10.2024
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
1 : 1
06.10.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 1
11.08.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
1' - 46'
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
1' - 61'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
0 : 2
22.07.2024
Копенгаген
1' - 68'
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