Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2024/2025 Дания. Суперлига 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Дания. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011