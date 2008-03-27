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    Алексей Бахарев - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Бахарев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1976 (46 лет)
    Рост 173
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Анжи (Махачкала)
    27.03.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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