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    Шипон Бекташи - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Шипон
    Фамилия Бекташи
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2011 87' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
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