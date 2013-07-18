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    Горан Гожич - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Горан
    Фамилия Гожич
    Состав Без клуба
    Родной город Врбас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ягодина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2013 1' -90' Ягодина (Ягодина) 2:3 Рубин (Казань)
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