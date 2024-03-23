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Макс Градель
Статистика
Макс Градель - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1987 (38), Абиджан
#10 | Полузащитник
180 см
Кот-д'Ивуар | Франция
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Кот-д'Ивуар
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
2 : 2
23.03.2024
Бенин
1' - 78'
29'
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