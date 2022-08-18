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    Макс Градель - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Макс
    Фамилия Градель
    Команда Сивасспор
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,10
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 59' - 90' Фиорентина 1:0 Сивасспор Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    90'
    04.03.2023 1' - 82' Карагюмрюк 4:3 Сивасспор Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сивасспор 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Сивасспор (Сивас) 0:2 Мальме (Мальме)
    77'
    18.08.2022 1' -90' Мальме (Мальме) 3:1 Сивасспор (Сивас)
    52'
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