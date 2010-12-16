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    Крис Чентлер - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Крис
    Фамилия Чентлер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 90' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
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