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    Алекс Нимели-Чуймени - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Нимели-Чуймени
    Состав Без клуба
    Родной город Монровия
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 мая 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -61' Ювентус (Турин) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
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