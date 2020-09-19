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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Массадио Айдара
Статистика
€ 900 тыс
Массадио Айдара - статистика
Коджаэлиспор
2 ноября 1992 (33)
#21 | Защитник
179 см
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
1' - 24'
24'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
28'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
1' - 90'
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Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
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Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
19.09.2026
Газиантеп
1' - 24'
24'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
06.09.2026
Самсунспор
1' - 90'
28'
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
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