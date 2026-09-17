Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Александер Меркель - статистика

Астана
21 января 1992 (34), Первомайский
#21 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Казахстан | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
46' - 90'
65'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
83' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Женис
11
0
0
1
0
Астана
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Астана
1 : 0
17.09.2026
Кайрат
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
1 : 0
12.09.2026
Астана
46' - 90'
65'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 3
30.08.2026
Астана
83' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
4 : 1
26.07.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
1' - 90'
79'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
1' - 75'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
1 : 2
17.05.2026
Кайрат
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
82' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 0
20.03.2026
Женис
63' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 1
08.03.2026
Женис
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+