Седрик Соареш - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|83' - 90'
|Брентфорд
|3:2
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|90' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)