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    Седрик Соареш - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Седрик
    Фамилия Соареш
    Команда Фулхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 1991 (31 год)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 83' - 90' Брентфорд 3:2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 90' Фулхэм 2:0 Лидс Англия. Кубок, 1/8 финала
    24.02.2023 Был в запасе Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Брайтон 0:1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 90' - 90' Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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