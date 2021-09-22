Виктор Липин - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Липин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владиславович
|Фамилия
|Липин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)